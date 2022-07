Ai grupa de sange A2 RH negativ? Unul dintre eroii de la 15 Noiembrie 1987 are nevoie de ajutor

Aurica Geneti, unul dintre participantii la Revolta Anticomunista de la Brasov din 15 Noiembrie 1987 are nevoie de ajutor. In urma cu cateva zile, sotia dansului, doamna Rodica Geneti, in varsta de 69 de ani fost operata de cancer peritoneal si ovarian si are nevoie de transfuzii de sange cu grupa A2 RH negativ. Toti cei care au aceasta grupa de sange si pot sa doneze sunt rugati sa o faca la Spitalul Sfantul Constantin din Brasov, unde trebuie sa precizeze numele pacientei internata acolo, ... citeste toata stirea