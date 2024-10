Un solo show George Rosu despre progresul real al culturii este expozitia "Aici e inca timpul pentru ceva nou", care va fi vernisata in 1 noiembrie, la Muzeul de Arta, in prezenta artistului.George Rosu, un artist cu un stil usor recognoscibil, foloseste cuvantul ca material si conturul ca suport al acestuia. Considera ca umorul face parte din istoria artei si il foloseste in lucrarile sale, fie ele desene sau fragmente video. Este co-fondator al spatiului de arta RAFT si al spatiului arta ... citește toată știrea