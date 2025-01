Airbus a livrat 766 de avioane in 2024 si ramane cel mai mare producator de avioane din lume

Airbus a livrat 766 de avioane in 2024, in crestere cu 4% fata de anul precedent, consolidandu-si pozitia de cel mai mare producator de avioane din lume pentru al saselea an consecutiv, in timp ce rivalul Boeing se recupereaza cu prudenta dupa o criza interna prelungita, potrivit datelor publicate joi de companie, citate de Reuters si News.ro.Confirmand ... citește toată știrea