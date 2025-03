AJOFM: 545 de persoane si-au gasit locuri de munca, in februarie

AJOFM: In luna februarie 2025, 545 de persoane au reusit sa isi gaseasca un loc de munca cu sprijinul AJOFM Brasov, in cadrul Programului National de Ocupare a Fortei de Munca, derulat de agentie. Dintre acestea, 226 sunt femei.AJOFMDetalii despre persoanele incadrate in ... citește toată știrea