AJOFM Brasov: Informare si mediere la inchisoare

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov acorda trimestrial sau ori de cate ori este nevoie servicii de informare si consiliere profesionala in Penitenciarul Codlea. Pentru o reintegrare reusita, informarea detinutilor este un prim pas pentru momentul in care vor fi liberi si isi vor cauta un loc de munca. "Prin programe specializate, detinutii sunt informati despre oportunitatile de informare si angajare disponibile in comunitate. Dupa ce au fost informati, detinutii ... citește toată știrea