Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov organizeaza BURSA GENERALA A LOCURILOR DE MUNCA vineri, 12 mai 2023, in municipiul Brasov, la sediul Universitatii Spiru Haret din Brasov, Str. Turnului, Nr.7.Bursa Generala a Locurilor de Munca este o masura activa destinata corelarii cererii si ofertei locurilor de munca, care vine in sprijinul celor care se afla in cautarea unui loc de munca.Obiectivul principal al Bursei Generale a Locurilor de Munca il constituie cresterea ... citeste toata stirea