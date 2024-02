Ajutoare de stat pentru apicultori

Apicultorii vor beneficia de ajutoare de stat in valoare totala de 59,87 milioane de lei pentru compensarea partiala a pierderilor suferite in anul 2023 in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.Schema de ajutor de stat a fost adoptata in sedinta de miercuri a Guvernului."Valoarea totala a schemei de ajutor este de 59.866.000 lei, echivalentul sumei de 12.034.334 euro, iar cuantumul ... citește toată știrea