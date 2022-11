Cuplurile sau femeile singure infertile cu varsta intre 20 si 45 de ani vor putea primi un ajutor de 15.000 de lei, pentru tratamentele de fertilizare in vitro.Gabriela Firea, ministrul Familiei, a anuntat miercuri, ca a pus in consultare Regulamentul programulului social de crestere a natalitatii.Sprijinul financiar de 15.000 de lei se va acorda in doua transe, sub forma unui voucher electronic - card, in valoare de 5.000 de lei si a unui voucher pe hartie, in valoare de 10.000 de lei. ... citeste toata stirea