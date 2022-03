Ajutor de 2.000 de lei pentru fiecare nou nascut, acordat mamelor fara posibilitati materiale

Mamele cu posibilitati materiale reduse vor putea beneficia de un ajutor in valoare de 2.000 de lei pentru noul nascut, informeaza ministrul Gabriela Firea.Incepand cu acest an, femeile aflate in situatii de risc si care devin mame, vor putea beneficia de un ajutor in valoare de 2.000 de lei, in cadrul unui program cu o valoare de 12 milioane de euro, din fonduri europene, anunta ministrul Familiei, Gabriela Firea.Ministrul spune ca a avut o intalnire de lucru cu Roxana Manzatu, secretar de ... citeste toata stirea