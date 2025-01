Ajutor de inmormantare 2025. Crestere semnificativa a sumelor acordate dupa 1 ianuarie

Cresterea salariului minim pe economie si modificarea valorii punctului de referinta a dus si la majorarea sumelor acordate ca ajutor de inmormantare, de la 1 ianuarie 2025.Punctul de referinta a crescut in acest an, ajungand 91 de lei, in loc de 81, cat a fost in 2024. Ca urmare, vor fi acordati mai multi bani pentru categoriile de beneficiari. ... citește toată știrea