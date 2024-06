Ajutor de stat mai mare cu 1.500 de euro pentru producatorii de tomate si usturoi

Deputatii au aprobat luni, cu 196 de voturi "pentru", un vot impotriva si 28 de abtineri, proiectul de lege pentru aprobarea OUG nr. 13/2024 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea partiala a pierderilor la cultura de tomate in spatii protejate si cultura de usturoi, in contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei impotriva Ucrainei.Proiectul, care suplimenteaza ajutorul de stat cu 1.500 de euro per beneficiar, are ca obiect de reglementare instituirea unei ... citește toată știrea