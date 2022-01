Ajutorul de deces a crescut de la 1 ianuarie 2022

Incepand cu data de 1 ianuarie 2022, valoarea ajutorului de deces acordat de stat a crescut, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a Legii bugetului asigurarilor sociale. Valoarea integrala a crescut cu 13 procente, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei.In functie de situatie, ajutorul de deces poate avea doua valori:- 6.095 lei pentru situatia in care persoana decedata avea calitatea de asigurat sau de pensionar;- 3.048 lei pentru situatia in care persoana decedata NU avea calitatea de ... citeste toata stirea