Ajutorul de deces este mai mare de la 1 ianuarie 2023. Ce acte se depun la Casa de Pensii

Suma oferita de stat, prin Casa de Pensii, pentru ajutorul de deces a crescut de la 1 ianuarie 2023. Cuantumul ajutorului de deces este acum de 6789 lei, fata de 6095 lei, cat a fost in anul 2022, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului. Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului pensionarului sau asiguratului, dar si pentru un membru din familia pensionarului sau asiguratului, chiar daca persoana care a decedat nu avea calitatea de asigurat sau pensionar. In cazul decesului unui ... citeste toata stirea