Ajutorul de deces majorat cu mai mult de 1.000 de lei. Legea, publicata in Monitorul Oficial

Ajutorul de deces majorat cu mai mult de 1.000 de lei. Legea, publicata in Monitorul OficialDistribuie daca iti place!Ajutorul de deces creste cu peste 1.000 de lei. Legea, publicata in Monitorul Oficial.Ajutorul de deces se majoreaza cu 1.053 de lei, potrivit unei legi oficializate luni, astfel incat acest ajutor va depasi 8.600 de lei.Cuantumul ajutorului de deces se stabileste in cazul asiguratului sau pensionarului, la 8.620 lei, iar in cazul unui membru de familie al asiguratului ... citește toată știrea