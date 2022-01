Ajutorul de deces s-a majorat cu 13%, a ajuns la 6.095 lei

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2022 stabileste ca valoarea ajutorului de deces s-a majorat cu 13% de la 1 ianuarie. Astfel valoarea acestuia va creste de la 5.380, cat e in prezent, la 6.095 de lei.In functie de situatie, cuantumul ajutorului de deces se va acorda diferentiat:suma de 6.095 de lei va fi acordata persoanelor asigurate in sistemul public de pensii sau in cazul decesului un pensionarsuma de 3.048 de ... citeste toata stirea