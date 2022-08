Ajutorul de deces si ajutorul de inmormantare. Cine le acorda si care sunt diferentele

Care sunt diferentele intre ajutorul de deces si ajutorul de inmormantare, vom explica in articolul acesta, deoarece unii fac confuzie intre cele doua.Va prezentam mai jos reglementarile legale in vigoare pentru ajutorul de deces si ajutorul de inmormantare.Ajutorul de inmormantareLegea 236/2021 prevede la art. 127 ca ajutorul de deces este platit din bugetul asigurarilor sociale de stat si se acorda in baza certificatului de deces.Acest ajutor se acorda in cazul decesului asiguratului, ... citeste toata stirea