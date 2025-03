Al 16-lea GastroPan, la Brasov

In perioada 27-29 martie 2025, la centrul Lux Divina din Brasov, va avea loc cea de-a XVI-a editie a expozitiei GastroPan. De la brutarii si cofetarii artizanale pana la lanturi HoReCa de top, GastroPan aduce solutii pentru toate tipurile de afaceri.Printre atractiile expozitiei se numara: echipamente de ultima generatie pentru start-up-uri si afaceri in expansiune; noutati in panificatie si cofetarie, de la tipuri noi de faina si drojdie pana la ... citește toată știrea