Al 2-lea Kaufland din Bartolomeu a obtinut avizul de mediu

In cadrul noului ansamblu rezidential West Garden Brasov, proiectat in proximitatea cartierului Avantgarden pe strada Institutului, este prevazuta si constructia unui hipermarket Kaufland doilea din zona Bartolomeu, primul fiind pe strada Stadionului, zona Fartec).Intr-una din sedintele comisiei de specialitate din cadrul Agentiei pentru Protectia Mediului Brasov de luna trecuta a fost analizata solicitarea West Garden Brasov cu privire la amenajarea acestui magazin, in baza preverilor ... citește toată știrea