Al 4-lea vot pentru scumpirea tarifelor taxi

Consilierii locali brasoveni vor dezbate in sedinta de plen de azi, 29 martie, din nou, proiectul de hotarare privind modificarea Regulamentului privind organizarea si executarea serviciului de transport in regim de taxi in municipiul Brasov.Principala prevedere a proiectului vizeaza pretul maximal pe timp de zi (intre orele 6.00 si 22.00), propunerea initiatorului proiectului fiind ca acesta sa fie de 2,9 lei/km (fata de 2,2 lei/km in prezent).Tot prin acest proiect este se propune ca la ... citeste toata stirea