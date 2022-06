Al doilea caz de variola maimutei diagnosticat in Romania

Ministerul Sanatatii anunta, marti, 14 iunie, un nou caz de variola maimutei diagnosticat in Romania, la un barbat de 32 de ani, care a fost izolat pentru 21 de zile si se afla in stare buna. Potrivit Ministerului Sanatatii, barbatul s-a prezentat la o clinica medicala din Bucuresti saptamana trecuta, iar investigatiile de laborator au confirmat marti ca pacientul este infectat cu variola maimutei. "Starea barbatului este buna si acesta va ramane in izolare. In acest ... citeste toata stirea