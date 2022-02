Al doilea drum spre Poiana Brasov, ca si inchis

80 brasoveni au participat joi, 17 februarie, incepand cu ora 18.00, la dezbaterea proiectului drumului Carierei - Poiana Brasov, care ar urma sa ofere o alternativa rutiera la DN 1E (Livada Postei - Rasnov, prin statiune). Dezbaterea s-a desfasurat in format "hibrid" (online si cu prezenta fizica, in sala de plen a Consiliului Local Brasov). Dezbaterea a durat aproximativ doua ore si jumatate si nu a fost exprimat niciun punct de vedere in favoarea acestei investitii.Proiectul este acum in ... citeste toata stirea