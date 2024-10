Al-Qaida a comis unul din cele mai grave masacre din ultimele decenii, cu sute de morti in doar cateva ore

Al-Qaida a comis unul dintre cele mai grave masacre din ultimele decenii: aproximativ 600 de oameni au fost impuscati mortal in cateva ore. Acuzatii de canibalism la adresa armatei din Burkina Faso.Pana la 600 de oameni au fost impuscati mortal in cateva ore de militanti avand legaturi cu Al-Qaida intr-un atac comis in august asupra unui oras din Burkina Faso, potrivit unei evaluari de securitate a guvernului francez, care aproape dubleaza numarul mortilor citat in rapoartele anterioare, ... citește toată știrea