In ultimii doi ani, singurul patinoar din zona Fagarasului a fost cel de la Victoria. Daca in 2021 Primaria Victoria a inchiriat un patinoar pentru sezonul rece, in anul urmator patinoarul a fost cumparat, principala sursa de finantare fiind donatiile, sponsorizarile si banii obtinuti din vanzarea biletelor si din inchirierea patinelor. Biletele de intrare au fost vandute cu 5 lei pentru copii si 10 lei pentru adulti, iar inchirierea patinelor, 10 lei.In 2021, patinoarul de la Victoria (30 m ... citeste toata stirea