Al treilea caz de variola maimutei a fost diagnosticat in Romania. Este vorba de un barbat in varsta de 31 de ani, care s-a prezentat marti la un spital din Bucuresti.Simptomele au aparut pe data de 10 iunie. Starea generala a pacientului este buna. Acesta a ramas internat, a precizat, miercuri dimineata, Ministerul Sanatatii.Primul roman diagnosticat cu variola maimutei este un barbat in varsta de 26 de ani, din ... citeste toata stirea