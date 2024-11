"Alaturi de ELE, pentru ELE"

25 noiembrie este Ziua Internationala pentru Eliminarea Violentei Impotriva Femeilor, iar pana ibn 10 decembrie, Clubul Soroptimist International va avea o campanie de informare, constientizare si educare privind eliminarea violentelor de orice fel asupra femeilor si copiilor. Activitatile se incadreaza in cele 16 zile de activism "Orange", iar in tot timp, membrele CSI Brasov vor purta esarfe portocalii, pentru a atrage atentia in comunitate asupra evenimentului, in completarea informatiilor ... citește toată știrea