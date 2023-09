Pe 27 februarie 1973, casa de discuri EMI Records a sustinut o conferinta de presa pentru prezentarea de debut a noului album al lui Pink Floyd, The Dark Side Of The Moon, la Planetariul din Londra. Albumul a facut istorie in rockul mondial, iar dupa o jumatate de secol de la lansare, in 100 de planetarii din lume iubitorii trupei britanice pot asculta The Dark Side Of The Moon in timp ce vizalizeaza imagini din misiunile spatiale.Spectacolul "50 Pink Floyd -The Dark Side of the Moon" include ... citeste toata stirea