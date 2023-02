Alcool si bataie, si nu doar o data

Doua cazuri de "violenta in familie" cu abuzuri repetate asupra partenerelor apar in rapoartele Politiei din ultimele zile.Unul a fost raportat de la Brasov, Sectia 2 Politie. "Luni, 6 februarie, in jurul orei 18.00, pe fondul consumului de bauturi alcoolice si al geloziei, un barbat din municipiul Brasov ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, in timp ce acestia se aflau in locuinta. Mai mult, din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit ca barbatul nu era la prima fapta de violenta ... citeste toata stirea