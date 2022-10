Alcool si droguri la volan

Nu e zi ca infractiunea de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante" sa lipseasca din raportul politIstilor din judetul Brasov. Miercuri, 5 octombrie, trei au fost cazurile penale raportate.Primele doua cazuri au fost depistate chiar de dimineata. Astfel, in jurul orei 5.05, politistii au depistat in trafic un tanar, in varsta de 24 ani, care conducea un autovehicul pe DJ103B, pe raza localitatii Tarlungeni, cu o alcoolemie de 0,42 la mie. Apoi, in jurul orei 8. ... citeste toata stirea