Sambata, 12 martie, in jurul orei 22.15 pe raza municipiului Codlea, judetul Brasov, a avut loc un eveniment rutier, in urma caruia au rezultat doar pagube materiale, fara victime. Un barbat, in varsta de 50 ani, care conducea un autoturism pe strada Plevnei, din localitate, a acrosat un autoturism ce se afla parcat, dar, la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a ... citeste toata stirea