Alcoolemie "de Moldova"

Trei "infractori rutieri" apar in raportul IPJ de sambata, 30 aprilie. In evidenta iese cazul unui barbat din Bacau, prins cu o alcoolemie ca dupa un chef de noapte, ziua in amiaza mare. A fost oprit, vineri, 29 aprilie, in jurul orei 12.50, la un control de rutina al Politiei pe strada Barsei din Brasov, zona Stupini (foto). 56 de ani, "procedandu-se la testarea conducatorului auto din punct de vedere al prezentei alcoolului in aerul expirat rezultatul a fost 1,02 mg/l alcool pur".