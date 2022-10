Alcoolemii de 7 - 8 dimineata

Doua la numar au fost dosarele penale deschise pentru consum de alcool la volan, sambata, 1 octombrie, si ambele dis-de-dimineata.Astfel, in jurul orei 6.55, la intersectia strazii 13 Decembrie cu strada Henri Coanda din municipiul Brasov, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autovehicule. In urma producerii accidentului rutier a rezultat o victima, respectiv unul dintre cei doi conducatori auto, un barbat, in varsta de 31 ani, din judetul Arges, care a fost preluat ... citeste toata stirea