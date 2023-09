In noaptea de vineri spre sambata, 22/23 septembrie, in jurul orei 1.30, politistii au oprit pentru control, pe strada 13 Decembrie din Brasov, un autoturism al carui conducator prezenta indicii ca s-ar afla sub influenta alcoolului. "Drept urmare, politistii au procedat la efectuarea unui test, iar rezultatul a indicat o valoare a alcoolemiei de 0,73 mg/l in aerul expirat", se arata in raportul IPJ. In continuare, fata de valoare indicata, politistii desfasoara cercetari in cadrul dosarului ... citeste toata stirea