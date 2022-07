Alearga TU pentru EI, din nou pe Aleea de Sub Tampa

Crosul HOSPICE Alearga TU pentru EI se intoarce pe Aleea de Sub Tampa, in 16 iulie, dupa o pauza de 2 ani cauzata de restrictiile pandemiei. Evenimentul va fi unul special, intrucat marcheaza 30 de ani de cand HOSPICE Casa Sperantei a introdus in Romania conceptul de ingrijire paliativa.Cele 5 curse ale crosului "Alearga TU pentru EI" sunt accesibile atat alergatorilor experimentati, cat si celor care vor sa imbine miscarea si faptele bune.Doua curse pe TampaIn premiera anul acesta, Cursa ... citeste toata stirea