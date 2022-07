"Alearga TU pentru EI" se intoarce pe Aleea de Sub Tampa

Crosul HOSPICE "Alearga TU pentru EI", powered by Miele, se intoarce pe Aleea de Sub Tampa dupa o pauza de 2 ani cauzata de restrictiile pandemiei.Pasionatii de alergare care vor sa isi dedice efortul cauzei pacientilor cu boli incurabile se pot inscrie la editia live din acest an. "Alearga TU pentru EI", powered by Miele va avea loc sambata, 16 iulie.Evenimentul va fi unul special, intrucat marcheaza 30 de ani de cand HOSPICE Casa Sperantei a introdus ... citeste toata stirea