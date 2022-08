Aleea Aviatorilor din Cartier Coresi devine Strada dell Arte

Primul weekend al toamnei, 3 si 4 septembrie, va aduce un motiv in plus de sarbatoare in Coresi - cartierul general al bucuriei.Teatru stradal, spectacole de dans, concerte, ateliere si artisti stradali vor anima aleea pietonala in cadrul Festivalului de arta urbana Strada Dell Arte, organizat de Asociatia culturala Museion si finantat prin programul de granturi comunitare Coresi.Festivalul Strada Dell Arte aduce impreuna zeci de artisti si reprezinta ocazia perfecta de a reuni comunitatea ... citeste toata stirea