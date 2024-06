ALEGERI LOCALE: Rezultatele finale la Primaria Brasov si Consiliul Local

Peste 112.000 de brasoveni, dintr-un total de 242.959 de alegatori, au participat duminica la prima serie de alegeri pe care Romania le organizeaza in acest an, anul cu cel mai mare numar de scrutinuri. Astfel ei si-au exprimat optiunea pentru cei care in urmatorii 4 ani ii vor reprezenta la nivel local, judetean si european. Este cel mai mare numar de alegatori inregistrati la ultimele 3 scrutinuri pentru alegerile locale, 46,24% ... citește toată știrea