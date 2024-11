Alegeri parlamentare 2024: Care este procedura de vot pentru romanii din diaspora

Alegeri parlamentare 2024: Romanii din diaspora sunt asteptati sambata si duminica la urne, in cele 950 de sectii organizate in strainatate.Romanii din diaspora sunt asteptati sambata si duminica la urne, pentru a-si desemna reprezentantii in noul Legislativ, votarea desfasurandu-se in cele 950 de sectii organizate in strainatate.Cetatenii romani cu drept de vot care au domiciliul sau resedinta legal stabilite pot vota prin corespondenta sau in cadrul sectiei de votare din tara de domiciliu ... citește toată știrea