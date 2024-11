Alegeri prezidentiale 2024: Peste 500.000 de brasoveni, asteptati duminica la urne sa isi aleaga presedintele. Cum se desfasoara votarea

Alegeri prezidentiale 2024. Peste 500.000 de brasoveni cu drept de vot, sunt asteptati, duminica, la urne, pentru a-si alege presedintele in urmatorul mandat de 5 ani.Alegeri prezidentiale 2024. Aproximativ 19 milioane de cetateni romani cu drept de vot sunt asteptati duminica, 24 noiembrie, la urne pentru a-si alege presedintele, in cele aproape 19.000 de sectii organizate in tara.Au dreptul sa voteze cetatenii romani care au 18 ani impliniti pana in ziua alegerilor inclusiv. Nu au dreptul ... citește toată știrea