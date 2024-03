"Alerg pentru mama", cros caritabil pentru victimele abuzului domestic, in Parcul Nicolae Titulescu

Crosul caritabil ,,Alerg pentru mama", pentru victimele abuzului domestic, in Parcul Nicolae Titulescu, va avea loc duminica, 10 martie.Crosul caritabil "Alerg pentru mama", organizat de Asociatia Studenteasca AMiCUS Romania, ajnge la Brasov, in data de 10 martie, in Parcul Nicolae Titulescu.Evenimentul urmareste sprijinirea mamelor si copiilor acestora, victime ale abuzului domestic, care sunt ajutati sa se ... citește toată știrea