"Alerga haotic si derutat": Cum a prins un jandarm un hot, la mall

Spiritul de om al legii insufleteste permanent orice jandarm, chiar si atunci cand este in timpul liber.Duminica, 15 mai, in cursul serii, jandarmul brasovean Doinel Ciuca, aflat in timpul liber, a observat pe strada Nicolae Titulescu din Brasov (unde se afla de altfel si sediul Politiei) un barbat iesind in alergare din incinta mall-ului AFI. "Faptul ca acesta alerga haotic si derutat i-a trezit imediat suspiciuni colegului nostru, care a si pornit in urmarirea barbatului, pe care l-a prins ... citeste toata stirea