Alerta aeriana in Tulcea, dupa ce au fost detectate grupuri de drone deasupra Marii Negre. Doua F-16, ridicate de la sol

A fost instituita alerta aeriana in zona de nord a judetului Tulcea, dupa ce grupuri de drone care se indreptau catre spatiul aerian al Ucrainei au fost detectate deasupra Marii Negre. Doua aeronave F-16, ridicate de la Baza 86 Aeriana Borcea.MApN anunta ca, in urma detectarii deasupra Marii Negre a unor grupuri de drone care se indreptau catre spatiul aerian al Ucrainei, a fost notificat IGSU cu privire la alerta aeriana in zona de nord a judetului Tulcea, transmite News.ro.Pentru ... citește toată știrea