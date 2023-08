Alerta alimentara in Romania dupa ce un lot de pepeni verzi a fost retras de pe piata. Specialistii au emis o avertizare de sanatate dupa ce in pepenii care proveneau din Maroc a fost gasit un pesticid neautorizat in Uniunea Europeana.Mai multe persoane au avut probleme gastrice dupa ce au consumat pepene din piete si magazine.Pepenii verzi infectati provin din Maroc si ... citeste toata stirea