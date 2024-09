Alerta de holera langa Romania

Autoritatile din Bulgaria anunta primul caz de holera inregistrat pe teritoriu tarii dupa mai bine de 100 de ani. Este vorba despre un cetatean indian in varsta de 23 de ani, care a calatorit in perioada 13 august - 2 septembrie la New Delhi, India, relateaza centrul de presa al Ministerului bulgar Sanatatii, potrivit Novinite.Holera este o boala infectioasa extrem de grava, cauzata de consumul de alimente sau apa contaminate. Afectiunea poate duce la probleme gastrointestinale severe, ... citește toată știrea