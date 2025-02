Alerta epidemiologica din cauza infectiilor respiratorii. Care este situatia la Brasov

Spitalele din toata tara sunt sufocate de infectii respiratorii, iar cei mai vulnerabili sunt copiii si varstnicii.Sunt deja unitati medicale unde nu mai exista paturi libere pentru bolnavii care au nevoie de internare, asa ca pacientii sunt directionati catre alte spitale. Gripa a rapus deja, in tara noastra, in acest sezon, 22 de oameni, inclusiv un bebelus.Avand in vedere instituirea starii de alerta epidemiologica pentru limitarea infectiilor respiratorii, s-a impus necesitatea ... citește toată știrea