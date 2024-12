Alerta in Fagaras, noaptea trecuta. Inca un accident rutier in sensul giratoriu de la Spital. A fost rupta conducta de gaz, declansandu-se un incendiu cu flacara deschisa

A fost alerta azi noapte, in jurul orei 3.00, in Fagaras, pe strada Doamna Stanca, in zona sensului giratoriu de la Spitalul Municipal Fagaras. A fost inregistrat inca un accident rutier in aceasta zona. Un autoturism in care se aflau trei persoane, care a intrat in sens, s-a rasturnat si a lovit tabloul electric amplasat langa gardul Spitalului. In urma impactului a fost rupta conducta de gaz din acea zona, ducand la izbuctirea unui incendiu cu flacara deschisa. Flacarile au aprins un brad ... citește toată știrea