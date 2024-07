Alerta in Turcia si Grecia: incendiile mistuie totul in cale! Flacarile au ajuns aproape de hoteluri

Este alerta in Turcia si Grecia, acolo unde incendiile mistuie totul in cale.In Turcia, flacarile au ajuns aproape de hotelurile dintr-o statiune celebra, unde o multime de romani isi petrec vacanta, iar turistii au fost nevoiti sa isi petreaca noaptea pe plaja. Intre timp, in Grecia, in doar o singura zi au izbucnit peste 40 de focare.Incendiul de vegetatie din statiunea ... citește toată știrea