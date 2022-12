Alerta la Rasnov: 13 ani, au plecat impreuna

Doua fete de 13 ani de la o casa de tip familial din Rasnov au fost date disparute vineri, 23 decembrie, fiind declansata alerta "Disparitie copil" la IPJ Brasov."Repede Gabriela-Mihaela, in varsta de 13 ani, a plecat de buna voie la data 23.12.2022, orele 13:30, din Casa de Tip Familial - Brebenel, din localitatea Rasnov, fara a se cunoaste destinatia si nu a mai revenit pana in prezent. (...) Vasii Ramona-Elena, in varsta de 13 ani, a plecat de buna voie la data 23.12.2022, orele 13:30, din ... citeste toata stirea