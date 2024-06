Alerta medicala

Medicamentele pentru febra sau durere care contin metamizol ar putea fi retrase din mai multe tari europene. Printre ele se numara si Algocalminul, denumit si noraminofenazona, cu denumirea comerciala Algocalmin, utilizat sub forma de metamizol sodic. Toate aceste medicamente se afla sub investigatia Agentiei Europene a Medicamentului.Concret, sunt reevaluate mai multe produse care contin metamizol, prezent in peste 15 produse farmaceutice comercializate si in Romania, printre care algocalmin, ... citește toată știrea