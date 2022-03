Alerta: O campanie cibernetica malitioasa cu malware de tip Trojan Stealer, via email, vizeaza institutii de stat si private din Romania

Directoratul National de Securitate Cibernetica (DNSC) atrage atentia asupra faptului ca, incepand cu data de 25 martie 2022, este in desfasurare o campanie cibernetica malitioasa cu malware de tip Trojan Stealer, via email, care vizeaza institutii de stat si private din Romania.DNSC avertizeaza ca atacatorii impersoneaza institutii publice sau companii private din Romania, folosind liste de adrese de email existente in calculatoarele atacate, pentru a transmite si propaga mesaje ce contin ... citeste toata stirea