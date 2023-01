Politistii Politiei Municipiului Brasov - Biroul de Investigatii Criminale au fost sesizati duminica, 14 ianuarie, cu privire la faptul ca Malets Antonina, in varsta de 32 de ani, cetatean ucrainian, cazata in Centrul pentru Primire Refugiati CATTIA, a plecat voluntar din centru in data de 12 ianuarie 2023, in jurul orei 22.00, dar nu a mai revenit pana in prezent. ... citeste toata stirea